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Месси оформил хет-трик и вновь вписал свое имя в историю

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Лионель Месси стал участником всех пяти голов в матче против Леванте.
Лионель Месси празднует гол в ворота Леванте
Лионель Месси празднует гол в ворота Леванте
fcbarcelona.com

Барселона не оставила ни единого шанса Леванте в матче 16-го тура чемпионата Испании (5:0). Форвард “сине-гранатовых“ Лионель Месси отметился хет-триком. Эти голы стали для него 48-м, 49-м и 50-м в этом году.

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Начиная с 2010 года аргентинец в 8 из 9 случаев забивал за календарный год как минимум 50 мячей за клуб и сборную (только в 2013 году он забил 45 голов). Отметим, что лучшим результатом Месси в карьере и мировым рекордом является 91 гол в 2012-м году.

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Также Месси оформил свой 43-й хет-трик за Барселону, что является рекордом для клуба. В испанских клубах больше хет-триков только у Криштиану Роналду (44) во времена его выступления в Реале.


Лионель Месси в матче против Леванте. Фото: ФК Барселона

Отметим, что помимо 3-х голов, Месси также отдал 2 результативные передачи и впервые за 7 лет набрал 5 очков по системе “гол+пас“ в одной игре чемпионата. В текущем сезоне Лео стал первым футболистом, набравшим 20 очков по системе “гол+пас“ в топ-5 лигах Европы. У него 14+9 в 14 играх.

Вашему вниманию также видео голов и обзор матча Леванте - Барселона.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, хет-трик, рекорд
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