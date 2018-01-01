Леванте - Барселона 0:5 видео голов и обзор матча Ла Лиги

Хет-трик Лионеля Месси помог Барселоне разгромить Леванте.

Лионель Месси и Луис Суарес twitter.com/fcbarcelona

Барселона на выезде не оставила ни единого шанса Леванте в матче 16-го тура чемпионата Испании, а лидер "сине-гранатовых" трижды поразил ворота соперника.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Леванте - Барселона:

Леванте - Барселона 0:5

Голы: Суарес, 35, Месси, 43, 48, 60, Пике, 88.

Леванте: Ойер - Постиго (Прчич, 70), Кабако, Пьер - Хасон, Кампанья, Бардхи, Гарсия - Рочина (Коке, 69) - Боатенг (Майораль, 62), Моралес.

Барселона: Тер Штеген - Вермален (Артур, 52), Ленгле, Пике, Альба - Видаль (Коутиньо, 78), Бускетс, Ракитич - Месси, Л. Суарес, Дембеле (Д. Суарес, 82).

Предупреждения: Пьер, Хасон - Дембеле, Ракитич, Альба.

Удаление: Кабако, 77.