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Леванте - Барселона 0:5 видео голов и обзор матча Ла Лиги

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Хет-трик Лионеля Месси помог Барселоне разгромить Леванте.

Лионель Месси и Луис Суарес
Лионель Месси и Луис Суарес
twitter.com/fcbarcelona

Барселона на выезде не оставила ни единого шанса Леванте в матче 16-го тура чемпионата Испании, а лидер "сине-гранатовых" трижды поразил ворота соперника.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Леванте - Барселона:

Леванте - Барселона 0:5
Голы: Суарес, 35, Месси, 43, 48, 60, Пике, 88.

Леванте: Ойер - Постиго (Прчич, 70), Кабако, Пьер - Хасон, Кампанья, Бардхи, Гарсия - Рочина (Коке, 69) - Боатенг (Майораль, 62), Моралес.

Барселона: Тер Штеген - Вермален (Артур, 52), Ленгле, Пике, Альба - Видаль (Коутиньо, 78), Бускетс, Ракитич - Месси, Л. Суарес, Дембеле (Д. Суарес, 82).

Предупреждения: Пьер, Хасон - Дембеле, Ракитич, Альба.

Удаление: Кабако, 77. 

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Теги: Барселона, Леванте, видео голов, обзор матча, Ла Лига, чемпионат Испании по футболу, футбол
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