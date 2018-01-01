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Посещаемость матчей Реала снизилась после ухода Роналду

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В среднем на Сантьяго Бернабеу стало ходить почти на 6 тысяч человек меньше.
Сантьяго Бернабеу
Сантьяго Бернабеу
Getty Images

Посещаемость домашних матчей Реала на Сантьяго Бернабеу (общая вместительность 81 044 зрителя) в нынешнем сезоне несколько снизилась. Об этом сообщает AS.

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По информации издания, по сравнению с прошлым годом в среднем на матчи Королевского клуба приходит на 5,5 тысяч человек меньше. Так, за 12 домашних матчей в текущем сезоне на стадион пришло 753 462 зрителя, т. е. в среднем 62 788 болельщиков за матч.

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За аналогичный период прошлого сезона Сантьяго Бернабеу посетили 819 569 человек, т. е. 68 297 в среднем за матч, что на 8% больше, чем в текущем сезоне. Отмечается, что последние два поединка против ЦСКА (51 636) и Райо Вальекано (55 229), вошли в тройку худших по посещаемости в нынешнем сезоне.

Причины уменьшения посещаемости - плохие результаты команды в нынешнем сезоне, увеличение стоимости абонементов и уход из команды главной звезды Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что защитник Реала Марсело опровергнул информацию о своем уходе из команды.

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Теги: Реал, Сантьяго Бернабеу, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, посещаемость
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