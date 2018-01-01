Модрич: Для Роналду и Месси трофеи ценны только когда они их выигрывают

Хорват высказался на счет того, что главные звезды мирового футбола не посетили церемонию вручения Золотого мяча.

Обладатель Золотого мяча-2019 Лука Модрич прокомментировал отсутствие Криштиану Роналду и Лионеля Месси на церемонии вручения этого трофея.

“Я не могу объяснить, почему кто-то не пришел — это их выбор. Это логично, не правда ли? Выходит, номинации и трофеи ценны для них только тогда, когда они их получают. Это нечестно по отношению к другим игрокам, болельщикам и тем, кто голосовал за них на протяжении последних десяти лет. Но, повторяю, каждый ведет себя так, как считает нужным.

Что касается моей победы, то здесь все очень просто. Роналду и Месси — феномены, которые доминируют последние десять лет. Но мы говорим об игре в отдельно взятом сезоне, и все тренеры, игроки, футбольные легенды и журналисты проголосовали примерно одинаково. Или они все вместе ошиблись? Если выбирать исходя из мастерства футболиста, то останется только отдавать все трофеи Месси и Роналду, пока они продолжают играть, и вообще не проводить никаких голосований”,- цитирует Модрича Sportske Novosti.

Ранее сестра Криштиану Роналду заявила, что ее брат не получил Золотой мяч из-за действий мафии, чемпион мира 1998-го года заявил, что Золотой мяч – это издевательство над футболом.