Марсело опроверг информацию о возможном уходе из Реала

Бразилец готов оставаться в Мадриде, даже если он будет играть по 15 минут.

Защитник сборной Бразилии и мадридского Реала Марсело заявил, что не планирует покидать свой клуб вне зависимости от обстоятельств.

“Никогда не приходила в голову мысль покидать клуб и искать другой вариант для продолжения карьеры. Я всегда делал все возможное, чтобы остаться в «Реале». И даже если мне будут предоставлять по 15 минут игрового времени в каждом матче, каждую из них я буду тратить на то, чтобы команда добилась победы”,- цитирует бразильца Club del Deportista.

Напомним, что в одном из недавних матчей Марсело хотел передать капитанскую повязку Иско, но тот отказался ее принять.