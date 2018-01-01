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Марсело опроверг информацию о возможном уходе из Реала

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Бразилец готов оставаться в Мадриде, даже если он будет играть по 15 минут.
Марсело
Марсело
Getty Images

Защитник сборной Бразилии и мадридского Реала Марсело заявил, что не планирует покидать свой клуб вне зависимости от обстоятельств.

“Никогда не приходила в голову мысль покидать клуб и искать другой вариант для продолжения карьеры. Я всегда делал все возможное, чтобы остаться в «Реале». И даже если мне будут предоставлять по 15 минут игрового времени в каждом матче, каждую из них я буду тратить на то, чтобы команда добилась победы”,- цитирует бразильца Club del Deportista.

Напомним, что в одном из недавних матчей Марсело хотел передать капитанскую повязку Иско, но тот отказался ее принять.

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Теги: футбол, Реал Мадрид, Марсело
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