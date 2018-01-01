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Модрич: Симеоне постоянно пытается подорвать авторитет Реала

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Хорват остался недоволен словами специалиста о Золотом мяче.
Диего Симеоне
Диего Симеоне
Getty Images

Полузащитник мадридского Реала Лука Модрич прокомментировал слова главного тренера Атлетико Диего Симеоне, который заявил, что игроку, выступающему в составе сливочных, легче получить Золотой мяч.

"Понимаю, Симеоне становится на защиту своего игрока, Антуана Гризманна, но тем самым он постоянно пытается подорвать авторитет Реала и его игроков. Конечно, я уважаю Диего и все, что он сделал вместе с Атлетико. Я вообще считаю этот клуб отличным.

Думаю, неправильно, что наши достижения, в том числе и два финала Лиги чемпионов, выигранные у Атлетико, являются постоянным популистским тезисом, подтверждающим фаворитизм Реала", — цитирует Модрича Mundo Deportivo.

Напомним, 3 декабря Модрич выиграл Золотой мяч и прервал гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Ранее Антуан Гризманн прокомментировал ситуацию с Золотым мячом.

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Теги: Лука Модрич, Диего Симеоне, Атлетико Мадрид, Реал Мадрид, Золотой мяч
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