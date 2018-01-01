Навас не покинет Реал в январе

Кейлор Навас намерен остаться в Мадриде до конца сезона.

Голкипер Реала Кейлор Навас не намерен покидать мадридский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Marca.

Навас проиграл конкуренцию Тибо Куртуа и провел лишь 8 матчей во всех турнирах в этом сезоне. Причем, он даже не вышел в матче против ЦСКА, который не имел турнирного значения для Реала.

Но все равно решение о будущем Навас планирует принять летом. Во-первых, в феврале он снова станет отцом и семья не хочет сейчас переезжать из Мадрида.

Во-вторых, сейчас у Наваса, по сути, нет вариантов в других топ-клубах, где бы он получал те же 5 миллионов евро, что и в Реале, и был бы при этом основным вратарем.