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Нападающий Челси может перейти в Барселону

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Каталонцы получили предложение от Альваро Мораты.
Альваро Мората
Альваро Мората
Getty Images

Футболист лондонского Челси Альваро Мората в январе может сменить клубную прописку.

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Агенты нападающего предложили его услуги Барселоне, сообщает RAC1. 

В Лондоне уже прошел первый раунд переговоров между сторонами.

Мората является воспитанником мадридского Реала. Он перешел в Челси в июле 2017 года.

 

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Теги: футбол, Альваро Мората, Челси, Барселона
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Источник: RAC1

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