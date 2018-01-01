Нападающий Челси может перейти в Барселону

Каталонцы получили предложение от Альваро Мораты.

Футболист лондонского Челси Альваро Мората в январе может сменить клубную прописку.

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Агенты нападающего предложили его услуги Барселоне, сообщает RAC1.

В Лондоне уже прошел первый раунд переговоров между сторонами.

Мората является воспитанником мадридского Реала. Он перешел в Челси в июле 2017 года.