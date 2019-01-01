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Стало известно, какой футбольный клуб собирается купить Пике

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Жерар Пике приобретет клуб из пятого дивизиона Испании.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

В конце ноября игрок Барселоны Жерар Пике сообщил, что собирается приобрести футбольный клуб, однако не раскрыл подробностей.

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По информации Diari Andorra, защитник решил купить Андорру - клуб, выступающий в пятом дивизионе Испании. Условия сделки неизвестны, однако отмечается, что Пике рассчитывает создать команду, которая сможет пробиться в высшие дивизионы.

Андорра сравнительно молодой клуб - он был создан в 1942 году.

Ранее сообщалось, что Жерар Пике по решению суда выплатил крупный штраф за вождение с просроченными правами.

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Теги: Жерар Пике, Барселона, Испания, футбол, Андорра, клуб
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