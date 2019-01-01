Стало известно, какой футбольный клуб собирается купить Пике
Жерар Пике приобретет клуб из пятого дивизиона Испании.
В конце ноября игрок Барселоны Жерар Пике сообщил, что собирается приобрести футбольный клуб, однако не раскрыл подробностей.
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По информации Diari Andorra, защитник решил купить Андорру - клуб, выступающий в пятом дивизионе Испании. Условия сделки неизвестны, однако отмечается, что Пике рассчитывает создать команду, которая сможет пробиться в высшие дивизионы.
Андорра сравнительно молодой клуб - он был создан в 1942 году.
Ранее сообщалось, что Жерар Пике по решению суда выплатил крупный штраф за вождение с просроченными правами.
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