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Барселона оштрафовала Дембеле за опоздание на тренировку

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Отношения между клубом и футболистом продолжают накаляться.
Усман Дембеле
Усман Дембеле
Goal.com

Футболист Барселоны Усман Дембеле опять нарушил клубную дисциплину, опоздав на занятия по физподготовке.

За это каталонцы оштрафовали француза на 50 тысяч евро, передает телеканал TV3.

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Напомним, ранее появилась информация, что Дембеле опоздал на тренировку два часа и занимался самостоятельно.

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Теги: футбол, Барселона, Усман Дембеле
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Источник: TV3

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