Барселона оштрафовала Дембеле за опоздание на тренировку

Отношения между клубом и футболистом продолжают накаляться.

Футболист Барселоны Усман Дембеле опять нарушил клубную дисциплину, опоздав на занятия по физподготовке.

За это каталонцы оштрафовали француза на 50 тысяч евро, передает телеканал TV3.

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50 000€ d’amende reçus par Ousmane Dembele. (TV3) — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) 10 декабря 2018 г.

Напомним, ранее появилась информация, что Дембеле опоздал на тренировку два часа и занимался самостоятельно.