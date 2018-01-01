Барселона оштрафовала Дембеле за опоздание на тренировку
Отношения между клубом и футболистом продолжают накаляться.
Футболист Барселоны Усман Дембеле опять нарушил клубную дисциплину, опоздав на занятия по физподготовке.
За это каталонцы оштрафовали француза на 50 тысяч евро, передает телеканал TV3.
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50 000€ d’amende reçus par Ousmane Dembele. (TV3)— Actualité - Barça (@ActualiteBarca) 10 декабря 2018 г.
Напомним, ранее появилась информация, что Дембеле опоздал на тренировку два часа и занимался самостоятельно.
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