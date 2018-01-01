Нападающий Атлетика повторил достижение Месси и Рамоса, забив в 14 чемпионатах Испании подряд

Ариц Адурис забил победный гол в ворота Жироны.

Нападающий Атлетик Бильбао Ариц Адурис, забив гол, принес победу своей команде в матче чемпионата Испании с Жироной (1:0).

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Этот гол стал первым для 37-летнего футболиста в этом сезоне Ла Лиги.

Испанец забивал в каждом из последних 14 розыгрышей чемпионата Испании.

3 - Aritz Aduriz del @AthleticClub es el único jugador que ha marcado en cada una de las últimas 14 temporadas en @LaLiga, junto a Lionel Mesi y Sergio Ramos. Eterno. pic.twitter.com/8xH0HLbkfo — OptaJose (@OptaJose) 10 декабря 2018 г.

Такое удавалось только форварду Барселоны Лионелю Месси и защитнику Реала Серхио Рамосу.