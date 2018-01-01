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Нападающий Атлетика повторил достижение Месси и Рамоса, забив в 14 чемпионатах Испании подряд

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Ариц Адурис забил победный гол в ворота Жироны.
Ариц Адурис
Ариц Адурис
antena3.com

Нападающий Атлетик Бильбао Ариц Адурис, забив гол, принес победу своей команде в матче чемпионата Испании с Жироной (1:0).

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Этот гол стал первым для 37-летнего футболиста в этом сезоне Ла Лиги.

Испанец забивал в каждом из последних 14 розыгрышей чемпионата Испании.

Такое удавалось только форварду Барселоны Лионелю Месси и защитнику Реала Серхио Рамосу.

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Теги: футбол, Атлетик Бильбао, Ариц Адурис, Ла Лига
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