Голкипер Реала обвинил в плохой игре своей команды ветер

Тибо Куртуа рассказал, что помешало "сливочным" в матче против Уэски.

Вратарь мадридского Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу над Уэской (1:0) в 15 туре испанской Ла Лиги.

“Мы хорошо провели первый тайм, но во втором тайме нам осложнил игру встречный ветер. Из-за ветра мы играли не очень хорошо.

Но мы рады победе. Нам нужно побеждать, если мы хотим бороться за чемпионство.

Сложно сказать, что нам нужно улучшить в игре. Это правда, что мы мало владели мячом. Когда это происходит, соперник может наказать нас“, - цитирует бельгийца Goal.

Ранее сообщалось, что еще один вратарь Реала - Кейлор Навас хочет покинуть команду зимой.