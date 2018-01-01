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Голкипер Реала обвинил в плохой игре своей команды ветер

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Тибо Куртуа рассказал, что помешало "сливочным" в матче против Уэски.
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
Getty Images

Вратарь мадридского Реала и сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал победу над Уэской (1:0) в 15 туре испанской Ла Лиги.

“Мы хорошо провели первый тайм, но во втором тайме нам осложнил игру встречный ветер. Из-за ветра мы играли не очень хорошо.

Но мы рады победе. Нам нужно побеждать, если мы хотим бороться за чемпионство.

Сложно сказать, что нам нужно улучшить в игре. Это правда, что мы мало владели мячом. Когда это происходит, соперник может наказать нас“, - цитирует бельгийца Goal.

Ранее сообщалось, что еще один вратарь Реала - Кейлор Навас хочет покинуть команду зимой.

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Теги: футбол, Тибо Куртуа, Реал, Ла Лига
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Источник: goal

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