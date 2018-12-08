Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Барселона предложит за Кейна 220 млн евро

Комментариев: 0
Каталонцы нашли замену Луису Суаресу.
Гарри Кейн
Гарри Кейн
irishnews.com

Нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн может продолжить карьеру в Испании, сообщает издание Mirror.

Руководство Барселоны готовит 220 миллионов евро, чтобы сделать “шпорам“ предложение о трансфере. 

Таким образом, каталонцы планируют заменить Кейном Луиса Суареса, который в последнее время испытывает серьезные проблемы с коленом.

Соглашение Кейна с Тоттенхэмом действует до 2024 года.

Кейн выступает за Тоттенхэм с 2011 года. В нынешнем сезоне английский футболист принял участие в 16 матчах АПЛ, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи.

Поделись:
Теги: футбол, Гарри Кейн, Тоттенхэм, Барселона
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.mirror.co.uk

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь