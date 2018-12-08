Барселона предложит за Кейна 220 млн евро

Каталонцы нашли замену Луису Суаресу.

Нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн может продолжить карьеру в Испании, сообщает издание Mirror.

Руководство Барселоны готовит 220 миллионов евро, чтобы сделать “шпорам“ предложение о трансфере.

Таким образом, каталонцы планируют заменить Кейном Луиса Суареса, который в последнее время испытывает серьезные проблемы с коленом.

Соглашение Кейна с Тоттенхэмом действует до 2024 года.

Кейн выступает за Тоттенхэм с 2011 года. В нынешнем сезоне английский футболист принял участие в 16 матчах АПЛ, забил 9 мячей и отдал три результативные передачи.