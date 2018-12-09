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Месси потратил 15 миллионов на собственный самолет

Комментариев: 1
Аргентинец приобрел себе частный самолет.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси решил потратить крупную сумму денег на частный самолет, на котором сможет вместе со своей семьей летать на родину.

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По информации Doble Amarilla, новенький авиалайнер Gulftream V обошелся аргентинцу в 15 миллионов долларов.

На данный момент самолет находится в аэропарке Буэнос-Айреса (Аргентина).

Роскошный самолет имеет 16 мест, спальню, а также две ванные комнаты и две кухни.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси получил памятный подарок от известного боксера Геннадия Головкина.

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, самолет, покупка, частный самолет
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  09.12.2018, 12:48
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гость
Потратил на себя. Потом подарит майку со своим именем бедному мальчику. и будут говорить о его щедрости.
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