Месси потратил 15 миллионов на собственный самолет

Аргентинец приобрел себе частный самолет.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси решил потратить крупную сумму денег на частный самолет, на котором сможет вместе со своей семьей летать на родину.

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По информации Doble Amarilla, новенький авиалайнер Gulftream V обошелся аргентинцу в 15 миллионов долларов.

На данный момент самолет находится в аэропарке Буэнос-Айреса (Аргентина).

💣💣 #EXCLUSIVO: #Messi adquirió un avión de unos U$S 15 millones. La aeronave llegó ayer a Aeroparque. Además, está construyendo un hangar en San Fernando. Cómo es la nave y el particular ''tuneo familiar'' hecho por el astro 👇👇👇https://t.co/hTpvls122l — doble amarilla (@okdobleamarilla) 7 декабря 2018 г.

Роскошный самолет имеет 16 мест, спальню, а также две ванные комнаты и две кухни.

Ранее сообщалось, что форвард Барселоны Лионель Месси получил памятный подарок от известного боксера Геннадия Головкина.