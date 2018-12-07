СМИ: Лунин заменит Наваса в Реале

"Сливочные" намерены вернуть украинца из аренды.

Действия голкипера Леганеса Андрея Лунина в матче против Райо Вальекано понравились мадридскому Реалу, сообщает Marca.

Несмотря на то, что матч против Райо в Кубке Испании был его лишь третьим выходом в стартовом составе, Андрей продемонстрировал великолепную игру, отразив все летящие в него удары, в том числе и с пенальти.

Сообщается, что это лишь укрепило планы руководства Реала сделать Лунина запасным вратарем в следующем сезоне. Он должен заменить Кейлора Наваса, который недоволен своим положением в клубе и хочет уйти из команды.