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СМИ: Лунин заменит Наваса в Реале

Комментариев: 2
"Сливочные" намерены вернуть украинца из аренды.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Marca

Действия голкипера Леганеса Андрея Лунина в матче против Райо Вальекано понравились мадридскому Реалу, сообщает Marca.

Несмотря на то, что матч против Райо в Кубке Испании был его лишь третьим выходом в стартовом составе, Андрей продемонстрировал великолепную игру, отразив все летящие в него удары, в том числе и с пенальти.

Сообщается, что это лишь укрепило планы руководства Реала сделать Лунина запасным вратарем в следующем сезоне. Он должен заменить Кейлора Наваса, который недоволен своим положением в клубе и хочет уйти из команды.

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Теги: футбол, Ла Лига, Леганес, Реал, Андрей Лунин
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Источник: Marca

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Комментариев (2)
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Москвошвея    07.12.2018, 08:47
Оценка:  0
Москвошвея
Запасным вратарём?Сидеть на скамейке талантливому пацану?Не пошли бы вы НХ????
oleg15n    07.12.2018, 09:47
Оценка:  0
oleg15n
Я думаю, что по данному адресу отправишься ты с "талантливым пацаном")) Если уж он в Леганесе лавку полирует, то получается в Реале даже такой чести не достоин.
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