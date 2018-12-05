Mundo Deportivo: Челси и Реал согласовали трансфер Азара

Бельгиец пополнит ряды "сливочных" летом 2019 года.

Мадридский Реал и лондонский Челси согласовали переход полузащитника Эдена Азара.

Переход бельгийца в Мадрид состоится в летнее межсезонье. Челси хотел получить за игрока 170 миллионов евро, однако испанский клуб намерен снизить эту цену, включив в сделку полузащитника Матео Ковачича, выступающего на Стэмфорд Бридж на правах аренды.

Напомним, что Эден Азар перешел в Челси в 2012 года из французского Лилля.

Ранее сообщалось, что Азар достигнул устного соглашения с Реалом.