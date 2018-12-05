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Mundo Deportivo: Челси и Реал согласовали трансфер Азара

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Бельгиец пополнит ряды "сливочных" летом 2019 года.
Эден Азар
Эден Азар
Getty Images

Мадридский Реал и лондонский Челси согласовали переход полузащитника Эдена Азара.

Переход бельгийца в Мадрид состоится в летнее межсезонье. Челси хотел получить за игрока 170 миллионов евро, однако испанский клуб намерен снизить эту цену, включив в сделку полузащитника Матео Ковачича, выступающего на Стэмфорд Бридж на правах аренды.

Напомним, что Эден Азар перешел в Челси в 2012 года из французского Лилля.

Ранее сообщалось, что Азар достигнул устного соглашения с Реалом.

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Теги: футбол, Эден Азар, Челси, Реал
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Источник: www.mundodeportivo.com

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