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Экс-помощник главного тренера Динамо: Лунин может стать новым Касильясом

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Рауль Рианчо похвалил украинца.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
twitter.com

Бывший помощник главного тренера Динамо Рауль Рианчо оценил игру вратаря Леганеса Андрея Лунина, права на которого принадлежат мадридскому Реалу.

“Давно было понятно, что Лунин будет играть в топ-чемпионате. Его трансфер был лишь вопросом времени. Он не просто вратарь, а вратарище. Жаль конечно, что в свое время его не забрали в Динамо или Шахтер.

Лунин может стать новым Касильясом для Реала, он - будущее сборной Украины“, - цитирует Рианчо FootballHub.

Напомним, вчера Лунин отбил пентальти в матче Кубка Испании против Райо Вальекано и вытащил матч для своей команды.

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Теги: футбол, Ла Лига, Леганес, Андрей Лунин, Рауль Рианчо, Реал
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Источник: footballhub.com.ua

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