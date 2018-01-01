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Голкипер Реала хочет покинуть команду зимой

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Кейлор Навас недоволен своим статусом в клубе.
Кейлор Навас
Кейлор Навас
Getty Images

Вратарь Реала Кейлор Навас завявил руководству “сливочных“, что намерен покинуть команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

Голкипер разочарован ролью запасного в мадридском клубе и хочет перейти в другую команду.

Костариканский футболист был основным голкипером мадридцев в трех предыдущих сезонах, но после покупки у Челси Тибо Куртуа, Реал отдал предпочтение бельгийцу.

Ранее Навас сетовал на то, что он, будучи победителем Лиги чемпионов, сидит на скаймейке запасных.

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Теги: футбол, Кейлор Навас, Реал, Ла Лига
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Источник: sport.es

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