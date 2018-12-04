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Лунин вытащил матч для Леганеса: обзор матча Кубка Испании

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Андрей Лунин стал главным героем Леганеса в матче Кубка Испании.

Андрей Лунин в матче Кубка Испании
Андрей Лунин в матче Кубка Испании
twitter.com/RayoVallecano

Леганес отправился к Райо Вальекано на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании. Первый поединок завершился вничью, и командам нужна была победа для выхода в следующую стадию турнира.

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Поединок закончился со счетом 1:0 в пользу гостей, а героем встречи стал украинский голкипер Леганеса Андрей Лунин, который отразил пенальти и сделал несколько роскошных супер-сэйвов, тем самым обеспечив команде путевку в 1/8.

Вашему внимание видеообзор матча Райо Вальекано - Леганес:

Ранее выступление Андрея Лунина прокомментировал главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино.

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Теги: Андрей Лунин, Леганес, Райо Вальекано, Кубок Испании, обзор матча, видео, футбол
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