Лунин отбил пенальти в матче Кубка Испании против Райо Вальекано

Украинский голкипер продолжает покорять Испанию.

Леганес отправился в гости к Райо Вальекано в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

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В стартовый состав Леганеса попал украинский голкипер Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу. При счете 1:0 в пользу гостей арбитр встречи назначил пенальти в ворота Леганеса.

Это произошло на 33-й минуте встречи. 11-метровый исполнял Бебе, однако украинец сумел парировать удар.

На данный момент команды играют второй тайм. Счет по-прежнему 1:0 в пользу Леганеса.

Напомним, Андрей Лунин отыграл все 90 минут в первом матче 1/16 финала Кубка Испании против Райо Вальекано, пропустив два гола. Вашему вниманию видеообзор лучших моментов с участием украинца.