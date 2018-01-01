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Лунин отбил пенальти в матче Кубка Испании против Райо Вальекано

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Украинский голкипер продолжает покорять Испанию.
Андрей Лунин отбил пенальти в матче Кубка Испании
Андрей Лунин отбил пенальти в матче Кубка Испании
twitter.com/CDLeganes

Леганес отправился в гости к Райо Вальекано в рамках 1/16 финала Кубка Испании.

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В стартовый состав Леганеса попал украинский голкипер Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу. При счете 1:0 в пользу гостей арбитр встречи назначил пенальти в ворота Леганеса.

Это произошло на 33-й минуте встречи. 11-метровый исполнял Бебе, однако украинец сумел парировать удар.

На данный момент команды играют второй тайм. Счет по-прежнему 1:0 в пользу Леганеса.

Напомним, Андрей Лунин отыграл все 90 минут в первом матче 1/16 финала Кубка Испании против Райо Вальекано, пропустив два гола. Вашему вниманию видеообзор лучших моментов с участием украинца.

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Теги: Андрей Лунин, Леганес, Кубок Испании по футболу, футбол, видео, пенальти
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