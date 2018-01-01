Лунин отбил пенальти в матче Кубка Испании против Райо Вальекано
Леганес отправился в гости к Райо Вальекано в рамках 1/16 финала Кубка Испании.
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В стартовый состав Леганеса попал украинский голкипер Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому Реалу. При счете 1:0 в пользу гостей арбитр встречи назначил пенальти в ворота Леганеса.
Это произошло на 33-й минуте встречи. 11-метровый исполнял Бебе, однако украинец сумел парировать удар.
Q paradon d @lunin_oficial en el #RayoLeganés #CopaDelRey #VamosLega #IvancitöGif pic.twitter.com/ZtY8unLH0x— IVANCITÖ (@megajuarez) 4 декабря 2018 г.
На данный момент команды играют второй тайм. Счет по-прежнему 1:0 в пользу Леганеса.
Напомним, Андрей Лунин отыграл все 90 минут в первом матче 1/16 финала Кубка Испании против Райо Вальекано, пропустив два гола. Вашему вниманию видеообзор лучших моментов с участием украинца.
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