Полузащитнику Барселоны сделали операцию на колене

Рафинья Алькантара пропустит полгода.

Полузащитник Барселоны Рафинья Алькантара успешно перенес операцию на колене.

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25-летний бразилец травмировался во время матча чемпионата Испании против Атлетико (1:1). У футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена, в связи с чем ему потребовалась операция.

Как сообщает пресс-служба Барселоны, сроки восстановления Алькантары составят около шести месяцев.

Отметим, что в этом матче травму получил форвард Атлетико Диего Коста, которому также потребуется операция.