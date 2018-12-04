Полузащитнику Барселоны сделали операцию на колене
Рафинья Алькантара пропустит полгода.
Полузащитник Барселоны Рафинья Алькантара успешно перенес операцию на колене.
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25-летний бразилец травмировался во время матча чемпионата Испании против Атлетико (1:1). У футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена, в связи с чем ему потребовалась операция.
Как сообщает пресс-служба Барселоны, сроки восстановления Алькантары составят около шести месяцев.
Отметим, что в этом матче травму получил форвард Атлетико Диего Коста, которому также потребуется операция.
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