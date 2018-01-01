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Навас: Я выиграл три Лиги чемпионов, а теперь сижу на скаймейке запасных

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Костариканцу не нравится положение дел в клубе.
Кейлор Навас
Кейлор Навас
Getty Images

Вратарь Реала Кейлор Навас пожаловался на то, что в мадридском Реале он стал запасным.

“Я выиграл 3 Лиги чемпионов подряд, а теперь сижу на скамейке запасных“, - посетовал футболист в эфире El Chiringuito.

Ранее Навас заявлял, что готов бороться с Куртуа за место в основном составе Реала.

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Теги: футбол, Реал, Кейлор Навас, Тибо Куртуа, Лига чемпионов
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Источник: twitter.com

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