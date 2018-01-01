Навас: Я выиграл три Лиги чемпионов, а теперь сижу на скаймейке запасных

Костариканцу не нравится положение дел в клубе.

Вратарь Реала Кейлор Навас пожаловался на то, что в мадридском Реале он стал запасным.

“Я выиграл 3 Лиги чемпионов подряд, а теперь сижу на скамейке запасных“, - посетовал футболист в эфире El Chiringuito.

¡NO SE CORTA! Keylor Navas SE SINCERA sobre su SITUACIÓN en el Real Madrid con Solari. Su CONFESIÓN a las 3 con @jpedrerol en @laSextaTV. #JUGONES pic.twitter.com/sPGZKvEu5H — JugoneslaSexta (@JugoneslaSexta) 30 ноября 2018 г.

Ранее Навас заявлял, что готов бороться с Куртуа за место в основном составе Реала.