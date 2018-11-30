Месси получил памятный подарок от известного боксера

Геннадий Головкин и Лионель Месси встретились на мероприятии их общего спонсора.

Геннадий Головкин и Лионель Месси встретились в Барселоне

Аргентинский нападающий Лионель Месси посетил в Барселоне презентацию одного из своих спонсоров - первого в мире блокчейн-смартфона Finney.

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На этом мероприятии также присутствовал экс-чемпион мира по боксу Геннадий Головкин, который вручил футболисту в подарок свои боксерские перчатки.

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Отметим, что ранее Головкин рассказывал, что болеет за мадридский Реал, а любимым футболистом называл экс-форварда "сливочных" Криштиану Роналду, с которым они подписаны друг на друга в Instagram.

Напомним, в своем последнем бою Геннадий Головкин проиграл мексиканцу Саулю Канело Альваресу по единогласному решению судей, тем самым потеряв чемпионские пояса по версиям WBC, WBA Super и IBO.

Отметим, что Альвареса лишили одного из завоеванных титулов чемпиона мира.