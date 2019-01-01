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Финал Кубка Либертадорес пройдет на стадионе Реала - AS

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Сантьяго Бернабеу, вероятнее всего, примет финальный матч южноамериканского турнира.
Стадион Сантьяго Бернабеу
Стадион Сантьяго Бернабеу
Getty Images

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами Ривер Плейт и Бока Хуниорс может пройти в Мадриде на стадионе Реала Сантьяго Бернабеу.

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По информации AS, ФИФА связалась с Федерацией футбола Испании с предложением провести матч на стадионе "сливочных". В переговорах по этому вопросу также участвовал президент Аргентины Маурисио Макри и экс-президент Бока Хуниорс.

Отмечается, что вероятность проведение матча на стадионе Королевского клуба составляет 90 процентов. Ориентировочная дата поединка - 8 или 9 декабря.

Напомним, перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес фанаты Ривер Плейта атаковали автобус Бока Хуниорс, закидав его камнями. В результате несколько футболистов получили повреждения, а поединок дважды переносили.

Отметим, что легендарный экс-футболист Диего Марадона обвинил президента Аргентины в случившемся, а мэр Буэнос-Айреса назвал мафию организатором беспорядков.

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Теги: Сантьяго Бернабеу, Реал, Кубок Либертадорес, Бока Хуниорс, Ривер Плейт, футбол
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