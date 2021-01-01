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СМИ назвали причину конфликта наставника Реала с Иско

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Сантьяго Солари был возмущен тем, что Иско не подал ему руки.
Иско
Иско
Getty Images

В мадридском Реале зародился конфликт между главным тренером команды Сантьяго Солари и полузащитником Иско.

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По информации Marca, напряженные отношения между ними возникли после матча 13-го тура Ла Лиги с Эйбаром, который завершился поражением "сливочных" со счетом 3:0.

Когда игроки Королевского клуба были в раздевалке, Солари протянул руку Иско для рукопожатия, однако хавбек проигнорировал наставника. Из-за этого специалист решил оставить Иско вне заявки на матч с Ромой в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "сливочные" добыли победу со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос не будет наказан за нарушение антидопинговых правил.

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Теги: Иско, Сантьяго Солари, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, конфликт
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