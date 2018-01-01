Рамос не будет наказан за нарушение антидопинговых правил

Испанский футболист нарушал правила дважды.

Защитника Реала Серхио Рамос не понесет наказание за нарушение антидопинговых правил, сообщает ESPN.

Впервые испанец провалил допинг-тест в 2017 году после финала Лиги чемпионов с Ювентусом, а второй - весной 2018 года после матча Ла Лиги с Малагой.

УЕФА приняло объяснение от Реала о том, что в первый раз доктор перепутал препараты, а во второй раз отчет после матча с Малагой не был передан в Испанское антидопинговое агентство (AEPSAD).

Ранее главный тренер Реала Сантьяго Солари отказался комментировать допинг-тест Рамоса.