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Рамос не будет наказан за нарушение антидопинговых правил

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Испанский футболист нарушал правила дважды.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Защитника Реала Серхио Рамос не понесет наказание за нарушение антидопинговых правил, сообщает ESPN.

Впервые испанец провалил допинг-тест в 2017 году после финала Лиги чемпионов с Ювентусом, а второй - весной 2018 года после матча Ла Лиги с Малагой.

УЕФА приняло объяснение от Реала о том, что в первый раз доктор перепутал препараты, а во второй раз отчет после матча с Малагой не был передан в Испанское антидопинговое агентство (AEPSAD).

Ранее главный тренер Реала Сантьяго Солари отказался комментировать допинг-тест Рамоса.

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Теги: футбол, Ла Лига, Серхио Рамос, Реал
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Источник: ESPN

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