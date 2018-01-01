Солари отказался комментировать допинг-тест Рамоса

Наставник Реала заявил, что не имеет права отвечать на подобные вопросы.

Главный тренер Реала Сантьяго Солари отказался комментировать скандальную ситуацию, связанную с проваленным допинг-тестом капитана "сливочных" Серхио Рамоса.

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"Рамос? Есть некоторые вопросы, на которые я никак не могу ответить. Все дело в конфиденциальности клуба. Я понимаю интерес, который проявляют люди к этой ситуации, но я должен промолчать", - приводит слова Солари Mundo Deportivo.

Напомним, недавно Football Leaks опубликовал информацию о том, что защитник Реала Серхио Рамос провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов-2017 с Ювентусом.

Позже Королевский клуб выпустил официальное заявление по этому поводу, однако в сеть попала еще одна информация о нарушении антидопинговых правил со стороны испанца.