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Месси похвастался танцевальными способностями своего сына

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Трехлетний сынишка Лионеля зажигал под известную песню "I'm sexy and I know it".
Лионель Месси с женой и сыновьями
Лионель Месси с женой и сыновьями
instagram.com/leomessi/

Форвард Барселоны Лионель Месси продемонстрировал танцевальные способности своего трехлетнего сына Матео.

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Мальчишка танцевал под известную песню исполнителя LMFAO под названием "I'm sexy and I know it". Видео с танцем сына Месси опубликовал на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Отметим, что Месси и его супруга Антонелла воспитывают троих детей. Старший сын футболиста Тьяго родился в ноябре 2012 года, Матео – в сентябре 2015-го, а младший Чиро - в марте 2018.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси вместе со старшим сыном поучаствовал в потрясающем перфомансе фанатов "сине-гранатовых".

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Теги: Лионель Месси, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, сын, видео
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