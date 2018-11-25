Месси похвастался танцевальными способностями своего сына
Трехлетний сынишка Лионеля зажигал под известную песню "I'm sexy and I know it".
Форвард Барселоны Лионель Месси продемонстрировал танцевальные способности своего трехлетнего сына Матео.
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Мальчишка танцевал под известную песню исполнителя LMFAO под названием "I'm sexy and I know it". Видео с танцем сына Месси опубликовал на своей страничке в Instagram.
Отметим, что Месси и его супруга Антонелла воспитывают троих детей. Старший сын футболиста Тьяго родился в ноябре 2012 года, Матео – в сентябре 2015-го, а младший Чиро - в марте 2018.
Ранее сообщалось, что лидер Барселоны Лионель Месси вместе со старшим сыном поучаствовал в потрясающем перфомансе фанатов "сине-гранатовых".
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