Иньеста: Моуринью создал ненависть между Реалом и Барселоной, навредив сборной Испании

Андрес Иньеста считает, что именно напряженные отношения между ключевыми игроками сборной Испании стали причиной неудач национальной команды.

Экс-игрок Барселоны и сборной Испании Андрес Иньсеста высказал мнение по поводу того, что работа Жозе Моуринью в Реале оказала негативное влияние на игру национальной команды.

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“Не нужно быть болельщиком Реала или Барселоны, чтобы понять, что ситуация неблагоприятная. Ключевым фактором в этой истории выступил Моуринью. Только фанатик бы этого не заметил.

Противостояние двух клубов переросло в ненависть благодаря этому тренеру, и это было невыносимо. Работа Моуринью в Реале сильно навредила сборной Испании и футболистам“, - приводит слова Иньесты Marca.

Ранее Андрес Иньеста заявил, что у него нет хороших воспоминаний о ЧМ-2018 в России.