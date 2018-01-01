Суарес не поможет Барселоне в ближайших матчах

У футболиста травма колена.

Форвард Барселоны Луис Суарес пропустит две недели из-за повреждения колена.

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Как сообщает Goal, уругвайцу необходимо лечение. Травмированное колено будут восстанавливать при помощи курса стволовых клеток, который продлится две недели.

По этой причине Суарес пропустит матч Лиги чемпионов с ПСВ (28 ноября) и два поединка чемпионата Испании - против Вильярреала (2 декабря) и Эспаньола (8 декабря).

Отметим, что в текущем сезоне 31-летний футболист провел 18 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых отметился девятью голами.

Ранее сообщалось, что игрок Барселоны Луис Суарес в третий раз стал отцом.