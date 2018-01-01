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Пике отделался крупным штрафом за просроченные права

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Суд принял решение в отношении игрока Барселоны.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Защитник Барселоны Жерар Пике предстал перед судом по делу о вождении автомобиля с просроченными правами.

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Как сообщает Marca, суд принял решение оштрафовать футболиста на 48 тысяч евро. Таким образом, Пике избежал тюремного заключения, которое ему изначально грозило.

Футболист лично присутствовал на заседании суда, после которого с ним пытались пообщаться журналисты, однако Пике никаких конкретных комментариев не дал.

Ранее сообщалось, что защитник Барселоны Жерар Пике планирует стать владельцем футбольного клуба.

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Теги: Жерар Пике, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол, вне игры, суд, штраф
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