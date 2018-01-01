Пике отделался крупным штрафом за просроченные права

Суд принял решение в отношении игрока Барселоны.

Защитник Барселоны Жерар Пике предстал перед судом по делу о вождении автомобиля с просроченными правами.

Читай также: Напряжение в Барселоне: Пике остался недоволен поведением Месси

Как сообщает Marca, суд принял решение оштрафовать футболиста на 48 тысяч евро. Таким образом, Пике избежал тюремного заключения, которое ему изначально грозило.

Футболист лично присутствовал на заседании суда, после которого с ним пытались пообщаться журналисты, однако Пике никаких конкретных комментариев не дал.

Ранее сообщалось, что защитник Барселоны Жерар Пике планирует стать владельцем футбольного клуба.