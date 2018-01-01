СМИ: Дембеле может стать частью сделки по Неймару

Француза не устраивает его положение в каталонском клубе.

Футболист Барселоны Усман Дембеле может покинуть Барселону, сообщает Goal.

По информации источника, игрок сам заявил руководству “сине-гранатовых“ о своем желании уйти из команды.

Такое развитие событий может быть удобным для Барселоны, которая хочет вернуть Неймара из ПСЖ. Дембеле может быть включен в сделку по Неймару, который не хочет быть в тени Килиана Мбаппе.

Обмен футболистами может произойти уже в ближайшее трансферное окно, которое откроется 1 января.