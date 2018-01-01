СМИ: Дембеле может стать частью сделки по Неймару
Француза не устраивает его положение в каталонском клубе.
Футболист Барселоны Усман Дембеле может покинуть Барселону, сообщает Goal.
По информации источника, игрок сам заявил руководству “сине-гранатовых“ о своем желании уйти из команды.
Такое развитие событий может быть удобным для Барселоны, которая хочет вернуть Неймара из ПСЖ. Дембеле может быть включен в сделку по Неймару, который не хочет быть в тени Килиана Мбаппе.
Обмен футболистами может произойти уже в ближайшее трансферное окно, которое откроется 1 января.
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