Рамос принял душ в присутствии допинг-офицера, несмотря на запрет - Football Leaks
Защитник Реала Серхио Рамоса нарушил антидопинговые правила после матча Ла Лиги с Малагой, сообщает Football Leaks.
Der Spiegel опубликовал часть отчета, представленного офицером допинг-контроля матча Малага – Реала, который испанский защитник полностью отыграл.
"Спортсмен Серхио Рамос спросил меня, может ли он принять душ перед сдачей мочи, пока его команда ждала возвращения в Мадрид. Я сказал ему, что правила AEPSAD запрещают это.
Спортсмен выразил свое несогласие вместе с командой врачей Реала. Они сказали мне, что игроками Реала позволено в одиночку принимать душ не только после матчей под эгидой УЕФА, но даже после игр Ла Лиги.
Я ответил, что не знаю, и даже если бы это было так, то не верю и не могу позволить ему принять душ.
Игрок проигнорировал мои предупреждения и принял душ в моем присутствии в комнате допинг-контроля стадиона Малаги.
Я сообщил ему, что это будет отражено в соответствующем докладе, но он не придавал этому значения", – сказано в отчете.
В документе также упоминается, что, согласно статье 77.2 постановления, прямо указывается, что в случае сбора образцов мочи должностное лицо, сопровождающее спортсмена, должно запрещать ему принимать душ или купаться.
Полная версия правил