Рамос принял душ в присутствии допинг-офицера, несмотря на запрет - Football Leaks

Капитан Реала попал в скандальную ситуацию после матча с Малагой.

Защитник Реала Серхио Рамоса нарушил антидопинговые правила после матча Ла Лиги с Малагой, сообщает Football Leaks.

Der Spiegel опубликовал часть отчета, представленного офицером допинг-контроля матча Малага – Реала, который испанский защитник полностью отыграл.

"Спортсмен Серхио Рамос спросил меня, может ли он принять душ перед сдачей мочи, пока его команда ждала возвращения в Мадрид. Я сказал ему, что правила AEPSAD запрещают это.

Спортсмен выразил свое несогласие вместе с командой врачей Реала. Они сказали мне, что игроками Реала позволено в одиночку принимать душ не только после матчей под эгидой УЕФА, но даже после игр Ла Лиги.

Я ответил, что не знаю, и даже если бы это было так, то не верю и не могу позволить ему принять душ.

Игрок проигнорировал мои предупреждения и принял душ в моем присутствии в комнате допинг-контроля стадиона Малаги.

Я сообщил ему, что это будет отражено в соответствующем докладе, но он не придавал этому значения", – сказано в отчете.

В документе также упоминается, что, согласно статье 77.2 постановления, прямо указывается, что в случае сбора образцов мочи должностное лицо, сопровождающее спортсмена, должно запрещать ему принимать душ или купаться.