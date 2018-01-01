Полузащитник Барселоны выбыл из игры минимум на пол года

Рафинья Алькантара травмировался в матче против Атлетико.

Полузащитник Барселоны Рафинья Алькантара получил серьезную травму в матче 13-го тура чемпионата Испании против Атлетико.

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Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", у 25-летнего футболиста обнаружили разрыв передней крестообразной связки левого колена. Испанцу потребуется операция, а на восстановление понадобится от 6 до 8 месяцев. Таким образом, Рафинья пропустит остаток сезона.

Отметим, что матч Атлетико - Барселона завершился со счетом 1:1. Смотрите видео голов этого поединка.

Ранее сообщалось, что лидеры ПСЖ Неймар и Килиан Мбаппе травмировались и могут пропустить матч Лиги чемпионов против Ливерпуля.