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Бэйл покинет Реал в конце сезона - AS

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Руководство мадридского клуба недовольно игрой валлийского форварда.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Нападающий Реала Гарет Бэйл в конце текущего сезона, вероятно, покинет клуб.

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Как сообщает AS, руководство "сливочных" рассчитывало, что валлиец возьмет на себя роль лидера после ухода Криштиану Роналду, однако он не справился с этим и в последнее время демонстрирует низкий уровень своей игры.

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Источник отмечает, что Королевский клуб уже начал поиск возможной замены, и если Бэйл не изменит своего отношения к игре, то будущим летом он покинет команду.

В текущем сезоне Бэйл принял участие в 16-ти матчах за Реал, в которых забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что Реал рассчитывает подписать форварда Интера Мауро Икарди в зимнее трансферное окно.

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Теги: Гарет Бэйл, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, футбол
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