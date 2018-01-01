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Президент Леганеса прокомментировала возвращение Лунина в Реал

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Мария Виктория Павон утверждает, что Реал не связывался с Леганесом по поводу возвращения украинца из аренды.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
instagram.com/cdleganes/

Президент Леганеса Мария Виктория Павон прокомментировала слухи о возвращении в Реал арендованного голкипера Андрея Лунина, а также рассказала о дебюте украинца в Ла Лиге.

“Лунин хорошо проявил себя в матче чемпионата Испании. Конечно, было заметно, что он нервничал, но это вполне нормальная реакция.

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По поводу его возвращения из аренды могу сказать, что Реал с нами не связывался. Однако я не знаю, существует ли такая возможность в контракте“, - приводит слова президента Леганеса Football Espana.

Отметим, что вратарь Андрей Лунин впервые дебютировал в чемпионате Испании в матче 12-го тура против Алавеса и получил хорошую оценку от WhoScored.

Ранее сообщалось, что голкипер Андрей Лунин может перейти в Райо Вальекано.

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Теги: Андрей Лунин, Леганес, Реал, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, аренда, футбол
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