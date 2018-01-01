Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Атлетико - Барселона 1:1 видео голов и обзор центрального матча 13-го тура Ла Лиги

Комментариев: 0
Лидеры чемпионата Испании не сумели выявить победителя в матче 13-го тура.

Атлетико - Барселона: видео голов и обзор матча Ла Лиги
Атлетико - Барселона: видео голов и обзор матча Ла Лиги
Getty Images

Мадридский Атлетико на своем поле принимал лидеров чемпионата Испании Барселону. "Матрасники" навязывали гостям свою игру и первыми открыли счет, однако не сумели удержать победу. На последних минутах "сине-гранатовые" вырвали ничью благодаря голу Дембеле.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Барселона:

Атлетико – Барселона 1:1
Голы: Коста, 77 – Дембеле, 90

Барселона: тер Стеген - Альба, Умтити, Пике, Нелсон Семеду - Видаль (Малком, 85), Артур (Дембеле, 80), Бускетс, Серджи Роберто (Рафинья, 46) - Суарес, Месси.

Атлетико: Облак - Филипе Луис, Люка Эрнандес, Савич, Арьяс - Лемар (Витоло, 64), Сауль, Родри Эрнандес, Коке - Диего Коста (Корреа, 80), Гризманн.

Предупреждения: Бускетс (29), Эрнандес (39),  Гризманн (48), Коста (71), Умтити (71), Родри (86), Луис (89), Рафинья (90)

Поделись:
Теги: Атлетико, Барселона, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, видео голов, обзор матча, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь