Атлетико - Барселона 1:1 видео голов и обзор центрального матча 13-го тура Ла Лиги

Лидеры чемпионата Испании не сумели выявить победителя в матче 13-го тура.

Атлетико - Барселона: видео голов и обзор матча Ла Лиги Getty Images

Мадридский Атлетико на своем поле принимал лидеров чемпионата Испании Барселону. "Матрасники" навязывали гостям свою игру и первыми открыли счет, однако не сумели удержать победу. На последних минутах "сине-гранатовые" вырвали ничью благодаря голу Дембеле.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Барселона:

Атлетико – Барселона 1:1

Голы: Коста, 77 – Дембеле, 90

Барселона: тер Стеген - Альба, Умтити, Пике, Нелсон Семеду - Видаль (Малком, 85), Артур (Дембеле, 80), Бускетс, Серджи Роберто (Рафинья, 46) - Суарес, Месси.

Атлетико: Облак - Филипе Луис, Люка Эрнандес, Савич, Арьяс - Лемар (Витоло, 64), Сауль, Родри Эрнандес, Коке - Диего Коста (Корреа, 80), Гризманн.

Предупреждения: Бускетс (29), Эрнандес (39), Гризманн (48), Коста (71), Умтити (71), Родри (86), Луис (89), Рафинья (90)