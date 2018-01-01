Атлетико - Барселона 1:1 видео голов и обзор центрального матча 13-го тура Ла Лиги
Мадридский Атлетико на своем поле принимал лидеров чемпионата Испании Барселону. "Матрасники" навязывали гостям свою игру и первыми открыли счет, однако не сумели удержать победу. На последних минутах "сине-гранатовые" вырвали ничью благодаря голу Дембеле.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Атлетико - Барселона:
Атлетико – Барселона 1:1
Голы: Коста, 77 – Дембеле, 90
Барселона: тер Стеген - Альба, Умтити, Пике, Нелсон Семеду - Видаль (Малком, 85), Артур (Дембеле, 80), Бускетс, Серджи Роберто (Рафинья, 46) - Суарес, Месси.
Атлетико: Облак - Филипе Луис, Люка Эрнандес, Савич, Арьяс - Лемар (Витоло, 64), Сауль, Родри Эрнандес, Коке - Диего Коста (Корреа, 80), Гризманн.
Предупреждения: Бускетс (29), Эрнандес (39), Гризманн (48), Коста (71), Умтити (71), Родри (86), Луис (89), Рафинья (90)
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