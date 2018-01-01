Пике в понедельник предстанет перед судом

Игроку грозит штраф до 32 тысяч евро.

Защитник Барселоны Жерар Пике 26 ноября предстанет перед судом за вождение с просроченными правами. Футболисту может грозить штраф до 32 тысяч евро, сообщает Marca.

В августе прошлого года полиция остановила игрока Барселоны из-за неправильной парковки. В процессе проверки документов выяснилось, что у игрока истек срок действия водительских прав.

Ранее сообщалось, что в планах у Пике - покупка футбольного клуба и создание нового турнира.