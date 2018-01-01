Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пике в понедельник предстанет перед судом

Комментариев: 0
Игроку грозит штраф до 32 тысяч евро.
Жерар Пике
Жерар Пике
Getty Images

Защитник Барселоны Жерар Пике 26 ноября предстанет перед судом за вождение с просроченными правами. Футболисту может грозить штраф до 32 тысяч евро, сообщает Marca.

В августе прошлого года полиция остановила игрока Барселоны из-за неправильной парковки. В процессе проверки документов выяснилось, что у игрока истек срок действия водительских прав.

Ранее сообщалось, что в планах у Пике - покупка футбольного клуба и создание нового турнира.

Поделись:
Теги: Жерар Пике, Барселона, суд, Ла Лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь