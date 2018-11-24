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Иньеста: У меня не осталось хороших воспоминаний о ЧМ в России

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Испанец недоволен тем, что просидел некоторые матчи на скамейке запасных.
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста
Getty Images

Бывший игрок сборной Испании по футболу Андрес Иньеста заявил, что у него остались плохие воспоминания о Чемпионате мира-2018 из-за того, что он остался в запасе в матче 1/8 финала турнира с Россией.

Полузащитник появился на поле только на замену, но в серии пенальти испанцы все равно уступили россиянам.

"У меня нет хороших воспоминаний о чемпионате мира в России. Честно, я не понял решения оставить меня на скамейке запасных. Не знаю, какие были причины у тренера сборной. Я был расстроен, и мне было все равно, что он потом говорил", – цитирует Иньесту Marca.

Ранее сообщалось, что Иньеста запустит собственное реалити-шоу.

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Теги: Андрес Иньеста, Испания, ЧМ 2018
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.11.2018, 11:21
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Вот проклятые кацапы! И здесь нагадили!
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