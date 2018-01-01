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Реал отреагировал на информацию о проваленном допинг-тесте Рамоса

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Испанский клуб отрицает нарушение со стороны игрока.
Серхио Рамос
Серхио Рамос
Getty Images

Реал официально ответил на информацию Football Leaks по поводу того, что капитан команды Серхио Рамос провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов в 2017 против Ювентуса.

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“Во-первых, Серхио Рамос не нарушал антидопинговых правил. Во-вторых, УЕФА сразу запросил сведения и после этого закрыл дело. Все было по правилам после проведенных тестов экспертами WADA и УЕФА.

В-третьих, клуб воздержится от других комментариев относительно данной информации, так как эти отчеты являются безосновательными“, - говорится в заявлении на официальном сайте Реала.

Ранее Football Leaks обвинил Манчестер Юнайтед и Монако в мошеннической сделке.

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Теги: Серхио Рамос, Реал, допинг, вне игры, футбол
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