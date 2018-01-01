Реал планирует приобрести форварда Интера зимой - СМИ

Мадридский клуб рассчитывает усилить линию атаки.

Мадридский Реал испытывает проблемы с нападающими после ухода лидера команды Криштиану Роналду, и в зимнее трансферное окно планирует усилить линию атаки.

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По информации Ok Diario, этой зимой “сливочные“ попытаются подписать одного из лидеров Интера Мауро Икарди. Стоимость трансфера может составить порядка 110 миллионов евро, однако шанс на подписание аргентинца невелик.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал отказался от идеи подписывать форварда ПСЖ Неймара.