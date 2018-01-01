Пике планирует стать владельцем клуба

Жерар Пике рассказал о своих планах за пределами Барселоны.

Защитник Барселоны Жерар Пике рассказал о двух проектах, которые надеется воплотить в жизнь в ближайшее время.

"Сейчас я работаю над двумя проектами. Первый - это приобретение футбольной команды. Больше я не могу рассказать.

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Второй - это создание нового футбольного турнира, или, возможно, использование уже существующего. Больше я ничего не сообщу, но обещаю, что это будут отличные проекты", - приводит слова Пике L'Equipe.

Ранее сообщалось, что жена Жерара Пике Шакира эмоционально отреагировала на гол сына во время тренировки.