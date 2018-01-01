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Бывший нападающий Реала: Модрич - главный претендент на Золотой мяч

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Предраг Миятович поделился своим мнением по поводу претендента на награду.
Предраг Миятович
Предраг Миятович
Getty Images

Экс-футболист мадридского Реала Предраг Миятович рассказал, кто является его фаворитом в борьбе за Золотой мяч в 2018 году. 

“Я считаю, что единственный претендент на Золотой мяч - это Лука Модрич. Он был признан лучшим игроком Лиги чемпионов и ЧМ-2018, получил награду The Best. Я бы поставил именно на него, у Луки наилучшие шансы получить награду“, - цитирует Миятовича Cadena SER.

Ранее Эдинсон Кавани заявил, что награду должен получить француз.

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Теги: футбол, Лука Модрич, Золотой мяч, Реал Мадрид
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Источник: cadenaser.com

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