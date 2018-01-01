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Гвардиола: Барселона должна помочь Каталонии в борьбе за независимость

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Спецалист считает, что каталонцы являются частью идентификации Каталонии.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Экс-тренер Барселоны Хосеп Гвардиола призвал свой бывший клуб оказать помощь Каталонии в борьбе за отделение от Испании.

“Барселона просто обязана сыграть важную в этом процессе. Глупо отрицать, что “сине-гранатовые“ являются частью идентификации Каталонии вместе с нашим языком и культурой.

Думаю, меньше всего беспокойства вызывает тот факт, будет ли Барселона выступать в Ла Лиге, если Каталония отделится от Испании. Если это произойдет, то решение будет найдено“, - цитирует Гвардиолу Goal.com.

Ранее Гвардиола поддержал политзаключенных Каталонии.

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Барселона
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Источник: Goal

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