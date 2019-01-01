Завтра Лунин дебютирует в основе Леганеса в матче чемпионата Испании
Украинский вратарь выйдет в стартовом составе уже в эту пятницу.
Голкипер Андрей Лунин дебютирует в основном составе Леганеса в матче Ла Лиги завтра, 23 ноября. Об этом сообщил главный тренер команды Маурисио Пеллегрино.
В матче 12-тура национального чемпионата Леганес сыграет с Алавесом.
В матче предыдущего тура Ла Лиги Лунин выходил на замену из-за травмы основного вратаря испанского клуба Ивана Куэльяра.
Ранее сообщалось, что Лунин может перейти в Райо Вальекано.
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