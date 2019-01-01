Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Завтра Лунин дебютирует в основе Леганеса в матче чемпионата Испании

Комментариев: 0
Украинский вратарь выйдет в стартовом составе уже в эту пятницу.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
realmadrid.com

Голкипер Андрей Лунин дебютирует в основном составе Леганеса в матче Ла Лиги завтра, 23 ноября. Об этом сообщил главный тренер команды Маурисио Пеллегрино.

В матче 12-тура национального чемпионата Леганес сыграет с Алавесом.

В матче предыдущего тура Ла Лиги Лунин выходил на замену из-за травмы основного вратаря испанского клуба Ивана Куэльяра.

Ранее сообщалось, что Лунин может перейти в Райо Вальекано.

 

Поделись:
Теги: футбол, Андрей Лунин, Леганес, Ла Лига
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.cope.es

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь