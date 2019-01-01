Барселона рассчитывает, что Неймар объявит о своем желании уйти из ПСЖ

Руководство испанского клуба ждет реальных шагов от бразильского нападающего.

Барселона не против вернуть в команду нападающего ПСЖ Неймара, однако хочет, чтобы бразилец публично заявил о своем желании совершить трансфер.

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Как сообщает Goal со ссылкой на источник в клубе, представители 26-летнего футболиста уже контактировали с руководством “сине-гранатовых“, которые не против возвращения Неймара.

При этом, в Барселоне считают, что форвард обязан публично заявить о своем желании покинуть Париж.

Источник отмечает, что Неймару, скорее всего, придется пойти на понижение оклада. На данный момент он получает в ПСЖ 40 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мадридский Реал отказался от идеи приобретать Неймара у ПСЖ.