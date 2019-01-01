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Реал отказался от идеи покупать у ПСЖ Неймара

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Флорентино Перес не хочет видеть Неймара в Реале.
Неймар
Неймар
instagram.com/neymarjr/

Руководство Реала больше не намерено продолжать борьбу за форварда ПСЖ Неймара.

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Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на журналиста Пако Госалеса, президент Королевского клуба Флорентино Перес передумал покупать бразильца, хотя еще минувшим летом он был главной трансферной целью Реала.

Одной из главных причин отказа от трансфера Неймара называется недовольство болельщиков мадридского клуба возможной покупкой нападающего.

Ранее в СМИ сообщалось, что Реал лидирует в борьбе за Неймара.

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Теги: Флорентино Перес, Реал Мадрид, чемпионат Испании по футболу, Ла Лига, трансфер, Неймар, ПСЖ, чемпионат Франции по футболу, Лига 1, футбол
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