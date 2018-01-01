Чигринский рассказал, почему у него не получилось показать себя Барселоне

Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский в документальном фильме Take the Ball, Pass the Ball рассказал об этапе своей карьеры в каталонской Барселоне.

“Я упустил свой шанс. Я хотел играть, и поэтому пытался сразу показать все, на что я способен. Иногда это было против меня.

Хави мне как-то сказал: “Я здесь с детства, но если плохо проведу несколько матчей - болельщики меня уничтожат“. Я думал, что это шутка, но это было не так“, - вспомнил Чигринский.

Ранее Чигринский впервые за пять лет сыграл в Лиге чемпионов.