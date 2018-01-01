СМИ: Реал лидирует в борьбе за Неймара

Бразилец может вернуться в Испанию.

Нападающий ПСЖ Неймар может переехать в Испанию, сообщает Marca.

На футболиста претендуют два клуба - Барселона и Реал.

По информации источника, между Неймаром и французским клубом есть договоренность: его отпустят, если кто-то сможет повторить ту же сумму, которую за него заплатили французы в 2017 году.

На данный момент каталонцы проигрывают мадридцам, так как у них нет свободных денег для топ-трансфера.

Ранее сообщалось, что Неймар выпустил мобильное приложение с комиксами о своей карьере.