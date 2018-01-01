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Известный турецкий повар накормил Месси

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Футболисту посчастливилось попробовать мясо прямо с ножа.
Лионель Месси
Лионель Месси
Getty Images

Лидер Барселоны Лионель Месси заехал к известному турецкому повару Нусрету Гекче, чтобы поужинать в его дубайском ресторане. Вместе с аргентинцем на ужине была его жена Антонелла Рокуццо.

Видео, на котором Гекче показывает свои навыки нарезания мяса, появилось в Twitter.

Ранее сообщалось, что Месси - самый высокооплачиваемый футболист в мире.

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Теги: Лионель Месси, Ла Лига, Барселона
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