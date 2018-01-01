Известный турецкий повар накормил Месси

Футболисту посчастливилось попробовать мясо прямо с ножа.

Лидер Барселоны Лионель Месси заехал к известному турецкому повару Нусрету Гекче, чтобы поужинать в его дубайском ресторане. Вместе с аргентинцем на ужине была его жена Антонелла Рокуццо.

Видео, на котором Гекче показывает свои навыки нарезания мяса, появилось в Twitter.

Nusret kariyerinde zirveyi gördü. Messi'ye elleriyle yedirdi. pic.twitter.com/4ClOpCERE9 — Sabah Spor (@sabahspor1) 17 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось, что Месси - самый высокооплачиваемый футболист в мире.